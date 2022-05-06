Ярославль, , 18:38 — REGNUM Ленинский районный суд Ярославля арестовал 47-летнего ярославца, стрелявшего на территории детского сада. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Место происшествия УМВД по Ярославской области

Житель Ярославля был задержан 5 мая сотрудниками полиции рядом с детским садом на улице Фурманова в Ленинском районе города. Мужчина произвел выстрел из обреза по калитке дошкольного учреждения, также у него изъяли нож. В момент задержания ярославец был пьян. Как ранее сообщало ИА REGNUM в отношении стрелка возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство с применением оружия» и «Незаконное хранение оружия».

Вечером 6 мая следователи вышли в суд с ходатайством об аресте задержанного.

«Постановлением Ленинского районного суда г. Ярославля от 6 мая 2022 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении 47-летнего мужчины, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Стрелок точно пробудет в следственном изоляторе до 4 июля 2022 года.

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