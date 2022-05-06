Курган, , 18:38 — REGNUM В Курганскую область 6 мая прибыли ещё 100 парашютистов-десантников. Помощь прилетела из центров Авиалесоохраны Коми и Карелии, сообщает региональный оперативный штаб.

Парашютисты-десантники из Коми и Карелии помогут в ликвидации курганских пожаров Оперативный штаб Курганской области

Дополнительные силы запрошены с учётом прогнозов синоптиков об ухудшении погодных условий на территории региона, в частности штормового предупреждения.

Парашютисты-десантники из Коми и Карелии Оперативный штаб Курганской области

«Мы уже наблюдали стабилизацию обстановки, но штормовой ветер, к сожалению, внёс свои корректировки. В настоящее время действует шесть природных пожаров, из них три локализованы. Прибывшие 100 человек — это хорошее для нас подспорье», — прокомментировал ситуацию и привлечение дополнительных сил первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

Разгрузка борта Оперативный штаб Курганской области

Наиболее сложная обстановка с природными пожарами сохраняется на территории Кетовского и Белозерского муниципальных округов. С новой группой парашютистов-десантников в Курганской области на ликвидации природных пожаров уже задействовано порядка 1200 человек различных федеральных, региональных, муниципальных служб.

Напомним, помощь в тушении лесных пожаров в Курганской области оказывают 374 авиапожарных федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны. По данным ведомства в Курганской области 6 мая идёт борьба с семью лесными пожарами на площади около 10 тысяч га.

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