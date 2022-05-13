13 мая 2022 | Время чтения 8 мин

Фронт не затронул Ивановскую область, но здесь в том числе ковалась Победа — силами ткачих, комсомольцев, стариков и подростков, днём и ночью работавших на фабриках, пока мужчины с оружием в руках защищали Родину.

Зоя Емельянова, , 15:00 — REGNUM Фронт не затронул Ивановскую область, но здесь тоже ковалась Победа — силами ткачих, комсомольцев, стариков и подростков, днём и ночью работавших на фабриках, пока мужчины с оружием в руках защищали Родину. В июле 2020 года городу Иваново в числе первых было присвоено почётное звание Города трудовой доблести.

Площадь Революции. Кинешма. Ивановская область.1941

Перед войной

В 1929 году, когда были ликвидированы губернии, была образована Ивановская промышленная область, в составе которой находились нынешние Ярославская, Костромская и Владимирская области.

В 1936 году из региона была выделена Ярославская область, Ивановская промышленная область была переименована в Ивановскую область. Костромская и Владимирская области были выделены в самостоятельные регионы уже в 1944 году.

По данным переписи 1939 года, на территории Ивановской области проживали 2 млн 649, 4 тыс. человек.

Не вернулся каждый четвёртый…

Более 400 тысяч жителей Ивановской области отправились на фронт — добровольцы и военнослужащие по призыву. В самом Иваново в начале войны было открыто десять призывных пунктов. Всего на фронтах Великой Отечественной город первого совета отправил около 70 тыс. человек, около 27 тыс. из них домой не вернулись.

Семь дивизий стали исключительно «ивановскими». По данным, которые приводятся в книге К. Е. Балдина и А. М. Семененко «Иваново-Вознесенск. Из прошлого в будущее», первой стала 307-я Новозыбковская стрелковая дивизия, которая отправилась на фронт в августе 1941-го: 14 августа её торжественно проводили, а 22 августа ивановцы уже приняли участие в боях в районе брянского города Стародуба. Также дивизия участвовала в Воронежско-Касторненской операции и в боях на северном участке Курской дуги.

Также осенью 1941 года была укомплектована 332-я Иваново-Полоцкая стрелковая дивизия им. Фрунзе. Ивановцы зимой 1941−1942 годов освободили западные советские города Андреаполь, Западная Двина. В феврале 1942 года дивизия была направлена в район города Велиж Смоленской области, в сентябре 1943 года, при значительных потерях в дивизии, город был освобождён. Позже 332-я дивизия сражалась в северной Белоруссии в районе города Полоцка и в Литве. В Иванове в честь освобождения земляками Велижа одна из улиц названа Велижской.

Первый отряд коммунистов и комсомольцев Ивановской области, отправившийся на фронт. Иваново. Ивановская область.1941 г

В декабре 1941 — феврале 1942 годов была сформирована 117-я стрелковая дивизия, она отправилась на Калининский фронт. В феврале 1944 года ивановская дивизия принимала участие в наступлении у города Невель, а затем — в освобождении Белоруссии. Ивановцы принимали участие в освобождении Польши и дошли до Берлина.

Ополченцы Ивановского рабочего полка имени Фурманова, позднее ставшего 22-м полком, вошли в состав 49-й Рославльской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Ивановской области в течение 1942 года. Дивизия участвовала в Сталинградской битве — сражалась на окраине Сталинграда в районе завода «Баррикады», принимала участие в боях на Курской дуге, освобождала Смоленскую область — за бои за город Рославль дивизия и получила своё название. В 1944 году ивановская дивизия прошла с боями около 700 километров по территории Белоруссии и Литвы, участвовала в прорыве линии обороны немцев южнее Варшавы, форсировала Вислу и Одер, штурмовала Франкфурт-на-Одере, дошла до Берлина.

Торжественные проводы призванных на службу в Красную армию. Иваново. Ивановская область. 1941 г

Именно в Иваново начался путь легендарной авиаэскадрильи «Нормандия — Неман»: в конце 1942 года сюда прибыла группа французских летчиков. Новая часть была создана на базе аэродрома на северной окраине Иванова, французам предоставили 14 самолетов Як-1. С 1943 года французские лётчики воевали вместе с советскими против общего врага.

Каждый четвёртый житель Ивановской области не вернулся с войны. 158 жителей Ивановской области стали Героями Советского Союза, 22 — полными кавалерами ордена Славы.

Рядом с фронтом

Ивановская область в годы войны стала надёжным тылом для Красной армии. Здесь лечили раненых, здесь принимали детей из блокадного Ленинграда и десятки тысяч эвакуированных жителей других регионов, здесь работали днём и ночью для нужд фронта.

В Иваново в годы войны были размещены несколько военных училищ, в одном из них, военно-политическом, в частности, проходили обучение известные военачальники — генерал-полковник И. Медников, генералы-лейтенанты Г. Громов и А. Фокин, вице-адмирал Н. Шабликов.

В первые месяцы войны Ивановская область в госпитали приняла тысячи раненых. Мест в больницах не хватало — под госпитали отдавали гостиницы, школы, общежития институтов и техникумов, территории промышленных предприятий. Всего на территории Ивановской области было развёрнуто около 60 госпиталей.

Для эвакуированных из других регионов уже в 1941 году в Иванове было создано общежитие, но принимали беженцев в свои дома и простые жители.

«Когда наш эшелон прибыл на ивановский вокзал, каждый вагон оказался окруженным людьми в белых халатах. Мы, откровенно говоря, даже несколько обиделись на такую строгость. Но вот люди в белых халатах начали организовывать приехавшим обед, выносить детей, выгружать багаж и распределять по базам отдыха. Для нас всё стало ясно. Мы почувствовали заботу, внимание, предупредительность трудящихся города», — вспоминал один из эвакуированных ленинградцев (цитата по книге «Иваново-Вознесенск. Из прошлого в будущее»).

В 1941 году фронт подошёл вплотную к Ивановской области, в регионе были сформированы боевые группы, на подъездах к городу установили противотанковые ежи, готовились бомбоубежища. В строительстве оборонительной линии, которая шла по рубежу Ильинское, Гаврилов-Посад, Суздаль, Владимир, Гусь-Хрустальный, приняли участие около 300 тыс. человек. В Иванове в ночное время действовал режим светомаскировки, а на Лежнёвском шоссе на подступах к городу сами жители строили оборонительные сооружения. На крыше здания театра на площади Пушкина, тогда только открытом, была установлена зенитная батарея.

Ивановский энергетический институт в годы войны 1941-1945 гг. Испытания в лаборатории сопромата. Ивановская область

Вторая половина 1941 — начало 1942 года в Ивановской области выдались голодными: хлеб выдавался по карточкам, однако уже весной ситуация начала исправляться, в основном за счёт огородов, которые появились не только рядом с жилыми домами, но буквально на любых свободных участках, пишут авторы книги «Иваново-Вознесенск. Из прошлого в будущее».

Всё для фронта, всё для Победы

С началом войны штатная численность рабочих на ивановских предприятиях резко сократилась, однако уже вскоре места тех, кто ушёл на фронт, заняли женщины, старики. Заводы региона работали круглосуточно, в три или две смены, люди стояли у станков по десять — двенадцать часов в день.

«Мы обрабатывали корпуса для снарядов. Мой станок стоял рядом со станком Стасика Карцева. Стася росточком не взял, подставкой пользовался. А как работал! Меньше двух норм не признавал… Устанет — залезет в инструментальный ящик, уснет. Мастер будит: «Стаська, сынок, ночью поспишь…» Стасик протрет глаза, помотает головой и снова на подставку к станку», — приводят воспоминания сотрудника завода «Ивтекмаш» авторы книги «Иваново-Вознесенск. Из прошлого в будущее».

Ивановская область фактически полностью обеспечивала Красную армию текстильной продукцией — тканью для формы, маскировочными халатами, выпускали также парашюты, вату и марлю для медицинских нужд, шили бельё. Для примера, только Ивановский меланжевый комбинат за годы войны произвёл около 100 млн метров тканей, которой хватило на форму для 12 млн бойцов.

Госархив Ивановской области

Подготовка к отправке на фронт новой партии теплых вещей. Ивановская область

Знатная ватерщица текстильной фабрики «Красная Талка» А. Данилина за работой. Ивановская область. 1942

До конца войны в Иванове коллективы Ивановского швейного завода № 3, меланжевого комбината, фабрик имени С. Кирова, имени Н. Крупской, имени Ф. Дзержинского, имени рабочего Ф. Зиновьева, имени С. Балашова, Большой Ивановской мануфактуры, Сосневской объединенной мануфактуры, «Красной Талки» работали круглосуточно.

Швейный цех № 3 Иваново. Ивановская область

В регионе выпускали также снаряды, мины, гранаты. Ивановский деревообрабатывающий завод готовил снаряжение для лыжных батальонов. Ивановский авторемонтный завод занимался ремонтом грузовиков для армии и народного хозяйства. На заводе «Ивторфмаш» был введён литейный цех, на Ивановском механическом заводе запустили вторую сталеплавильную печь.

Ивановский энергетический институт в годы войны 1941-1945 гг. Испытания в лаборатории сопромата. Ивановская область

Ивановский энергетический институт в годы войны 1941-1945 гг. Химическая лаборатория. Ивановская область

Осенью 1941 года в регионе провели сбор тёплой одежды и обуви для фронтовиков: ивановцы, которые сами испытывали военные лишения, несли в специально созданные комитеты полушубки, носки, валенки, теплое белье, в карманы одежды, в носки и рукавицы женщины вкладывали записки солдатам. Помимо вещей, люди сдавали деньги: бригады заводов специально выходили в выходные, чтобы зарплату за этот день передать фронту. По инициативе рабочих завода «Ивтекмаш» были собраны деньги на строительство танковой колонны имени М. В. Фрунзе, текстильщицы «Красной Талки» вместе с другими предприятиями собрали деньги на постройку авиачасти им. Фрунзе.

Швейный цех № 3 Иваново. Ивановская область

За меланжевым комбинатом навечно закреплено переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны СССР. В январе 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное и образцовое выполнение заданий правительства по снабжению Красной армии вещевым довольствием и специальных заданий командования Красной армии швейный завод № 3 города Иваново был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Переходящее Красное знамя ГКО СССР получали Ивановский механический завод Главэнергозапчасти, Ивановский мясокомбинат, Комбинат искусственной подошвы, мебельный комбинат города Иваново, Ивановский сажевый завод, завод «Ивторфмаш». 38 тысяч ивановцев получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Оригинал Война: Ивановская область 1941−1945 гг создан 06.05.2020