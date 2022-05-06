Хельсинки, , 18:33 — REGNUM Вопрос вступления Финляндии в НАТО может решиться в течение месяца, завила 6 мая премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской газете «Никкэй».

Финляндия

Интервью напрямую связано с визитом премьер-министра Финляндии в Японию в ближайшее время.

«Решение об этом будет принято в этом месяце. Решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», — сказала Марин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Финляндия и Швеция заговорили о перспективе отказа от нейтралитета и вступлении в блок НАТО.

В альянсе уже заявили, что будут рада видеть Финляндию и Швецию в НАТО и обеспечат быстрое вступление.

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