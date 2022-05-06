Вологда, , 18:32 — REGNUM На Вологодчине в рамках акции «Сад памяти» высадят рекордное количество деревьев — 930, сообщает региональное правительство.

Посадка деревьев Admoblkaluga.ru

Мероприятия по посадке деревьев проходят в поселках, деревнях, селах и городах во всех районах области. Школьники, студенты, работники предприятий, представители органов власти и заинтересованные жители высаживают деревья на мемориальных комплексах, в садах, скверах, парках и лесном фонде.

«Высаживая деревья, мы вспоминаем подвиг каждого, кто ушел защищать нашу родину, кто ковал победу на фронтах и кто, к сожалению, не вернулся. К акции присоединяются миллионы наших соотечественников во всех регионах страны», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках международной акции «Сад памяти» на территории Российской Федерации ежегодно высаживается 27 миллионов деревьев.