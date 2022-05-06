Вологда, 6 мая 2022, 18:32 — REGNUM На Вологодчине в рамках акции «Сад памяти» высадят рекордное количество деревьев — 930, сообщает региональное правительство.
Мероприятия по посадке деревьев проходят в поселках, деревнях, селах и городах во всех районах области. Школьники, студенты, работники предприятий, представители органов власти и заинтересованные жители высаживают деревья на мемориальных комплексах, в садах, скверах, парках и лесном фонде.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках международной акции «Сад памяти» на территории Российской Федерации ежегодно высаживается 27 миллионов деревьев.