Бухарест, 6 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Очередной этап реализации масштабной программы правительства Румынии по выделению пособий малоимущим гражданам страны оказался под угрозой срыва. Об этом 6 мая сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, причиной сложившейся ситуации стала несогласованность в деятельности ряда соответствующих социальных структур. Комментируя сложившуюся ситуацию, министр инвестиций и европейских проектов Румынии Марчел Болош сказал:

«Возникла проблема с реализацией талонов на питание, поскольку многие нуждающиеся в помощи румыны не проживают по месту регистрации. По всей видимости, этот процесс возобновится не ранее июня-июля текущего года».

Напомним, ранее правительство Румынии представило на рассмотрение структур Еврокомиссии проект выделения 3,1 млрд леев ($650 млн) для оказания регулярной материальной помощи жителям страны, находящимся на грани нищеты. Предполагается, что соответствующая поддержка будет оказана 2,8 млн граждан.