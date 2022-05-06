Омск, 6 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Пожар в посёлке Новоалександровка, территориально относящемся к Омску, локализован. Об этом в своём телеграм-канале 6 мая сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

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По предварительной информации, в Новоалександровке сгорело 21 домостроение. Без жилья остались 46 человек, в том числе восемь детей. В предоставлении ночлега никто не нуждается.

7 мая состоится приём граждан, потерявших жильё. «В причинах возгорания разберутся соответствующие органы», — пишет Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 6 мая из-за сильного ветра начались масштабные пожары. Десятки домов сгорели в Называевском районе. В регионе объявлен режим ЧС.