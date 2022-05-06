Москва, 6 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Об отключении на время SWIFT-переводов в евро банком «Тинькофф» сообщает 6 мая РБК.

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Отмечается, что эта мера введена в связи с увеличением сроков прохождения SWIFT-переводов в европейской валюте. «Клиенты могут продолжить осуществлять переводы в долларах», — говорится в сообщении.

Издание добавляет, что SWIFT-переводы, кроме банка «Тинькофф», принимали до недавнего времени также Росбанк, «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт» и «Зенит». Ряд банков из-за новых санкций Запада перестал осуществлять SWIFT-переводы.