Махачкала, 6 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоили улице Джигитской в Махачкале.

Admobninsk.ru Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов

Торжественная церемония прошла в пятницу, 6 мая, с участием вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова, мэра Махачкалы Салмана Дадаева, родителей и вдовы Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов получил ранение в ходе специальной военной операции на Украине. Несмотря на это он до последнего руководил своими бойцами, а затем подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России.

Церемония началась с показа фильма о жизни героя. Затем выступил мэр Салман Дадаев, который рассказал о подвиге Нурмагомеда Гаджимагомедова.

«Все, кто здесь собрался, помнят подвиги наших соотечественников со времен Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о подвиге Нурмагомеда. Сегодня мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь», — отметил Салман Дадаев.

Отец Героя России Энгельс Гаджимагомедов выразил благодарность за присвоение имени его сына одной из улиц Махачкалы и предложил также увековечить цитату Владимира Путина «Я лакец, я дагестанец…».