Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Изменения в приказ Министерства культуры могут стать причиной ослабления охраны исторической части Санкт-Петербурга. Это приведёт к тому, что в городе могут появиться небоскрёбы. Об этом 6 мая заявили в группе руководителя движения «Воля Петербурга», экс-депутата Заксобрания Надежды Тихоновой в социальной сети «ВКонтакте».

Зрители в высотках Дарья Драй © ИА REGNUM

Главным изменением для Петербурга станет сокращение охраняемой глубины восприятия панорам исторического центра Северной столицы с 11 до 6 километров. Это приведёт к тому, что упразднится особая роль главных доминант в видовых раскрытиях. В городе также исчезнет охрана исторических видов за воспринимаемыми градостроительными объектами.

«Сокращение глубины панорам допускает строительство небоскребов на подступах к центру. Небесная линия, доступная невооруженному человеческому взгляду, перестает быть объектом охраны и ограничителем для высотного строительства, — считает руководитель движения «Воля Петербурга». — Таким образом, новый Генеральный план Санкт-Петербурга, разработка и обсуждение которого должны как раз войти в активную фазу летом, будет базироваться на этих нормах Минкульта, сокращающих охранный радиус города.

Надежда Тихонова прогнозирует, что такие изменения превратят исторический центр Петербурга в амфитеатр, так эта часть города будет окружена высотными зданиями. В связи с этим Тихонова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой и просит отказаться от внесения изменений.

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