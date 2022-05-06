Владимир, , 18:17 — REGNUM Жители Владимирской области высадили 15 тысяч сосен в рамках акции «Сад памяти» в память о героях Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM организаторы.

Сад памяти telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина

В мероприятии приняли участие представители администрации и департамента лесного хозяйства, волонтёры, сотрудники общественных организаций и студенты муромцевского лесотехнического техникума, которые выступили с концертной программой. Своё памятное дерево посадил и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев.

«В Великую Отечественную войну наш регион не коснулась оккупация, но из деревень и городов Владимирской области на фронт ушло около 300 тысяч человек. Вернулось — меньше половины. Их подвиг бессмертен. Свой родной регион — Владимирскую область — прославили: знаменитый лётчик Николай Гастелло, направивший свой подбитый самолёт в пункт хранения военной техники противника, участник битвы за Берлин Павел Маштаков, подбивший девять вражеских танков, легендарный советский диктор Юрий Левитан и ещё тысячи фронтовиков и тыловиков, отдавших силы и жизни за победу и свободу нашего народа», — заявил Авдеев.