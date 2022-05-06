Москва, 6 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Участие вооруженных сил Луганской Народной Республики (ЛНР) в спецоперации не ограничивается только территорией этого государства. Об этом 6 мая заявил официальный полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

По его словам, воины ЛНР сражаются плечом к плечу с российскими военными на разных участках фронта.

«Они там находятся и координируют свои действия с совместным командованием. По факту это единая сила. Наши вооруженные силы работают, как единый организм. Поэтому какого-то жёсткого разделения на линии соприкосновения нет», — сказал Мирошник.