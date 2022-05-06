Называевский район, Омская область, 6 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Масштабный пожар в Называевском районе Омской области локализован, однако из-за порывистого ветра угроза новых возгораний сохраняется. Об этом в своём телеграм-канале 6 мая сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

hansbenn Пожар

По его словам, в районе пострадало 52 строения, в том числе 29 жилых домов. Для людей, оставшихся без жилья, подготовили более 115 мест временного размещения и организовали питание.

Три дома сгорело в результате пожара в селе Верблюжьем Саргатского района. В них проживали шесть человек. Они разместились у родственников.

«Всем погорельцам оказываем необходимую помощь!» — заверил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 6 мая из-за сильного ветра произошли масштабные пожары. Следствие и прокуратура проводят проверки. В регионе введён режим ЧС.