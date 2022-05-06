Набережные Челны, Татария, , 18:14 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) не пришёл на заседание по делу о пропаганде наркотиков. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «‎Светские хроники»‎.

Моргенштерн Скриншот YouTube

Из-за неявки рэпера Набережночелнинский суд повторно назначил рассмотрение дела на 20 мая 2022 года. Примечательно, что на первое заседание не явился не только сам артист, но и его адвокат.

Напомним, что в феврале 2022 года полиция Набережных Челнов возбудила административное дело о пропаганде наркотиков против Моргенштерна. Рэпер, в свою очередь, с конца 2021 года находится за пределами России.

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