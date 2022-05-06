Санкт-Петербург, 6 мая 2022, 18:16 — REGNUM В столкновении двух маршруток на юге Петербурга пострадали 11 человек, в том числе дети, сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло 6 мая около 16:50 мск в Московском районе около дома 29 по улице Типанова. По неустановленной причине столкнулись два маршрутных автобуса частных перевозчиков.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.
Для оказания медпомощи пострадавшим прибыли три экипажа скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.