Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В столкновении двух маршруток на юге Петербурга пострадали 11 человек, в том числе дети, сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

ДТП произошло 6 мая около 16:50 мск в Московском районе около дома 29 по улице Типанова. По неустановленной причине столкнулись два маршрутных автобуса частных перевозчиков.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.

Для оказания медпомощи пострадавшим прибыли три экипажа скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.