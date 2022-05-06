Флоренция, Италия, , 18:20 — REGNUM Вступление в ЕС — это стратегическая цель Сербии. Об этом заявила 6 мая премьер-министр Сербии Анна Брнабич во Флоренции на круглом столе под названием «Кризис и перемены — европейская перспектива Западных Балкан».

Анна Брнабич Novreg.ru

«Чем скорее Сербия туда вступит, тем лучше», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Премьер Сербии высказала надежду, что «война на востоке Европы, на Украине» вернет процесс расширения ЕС в фокус внимания стран-членов этого объединения, и что страны, которые были против расширения, теперь поменяют своё мнение, поняв, что это является приоритетом для всех.

«Мы хотели бы чтобы Западные Балканы вошли в состав Союза, и хотели бы, чтобы это произошло в скором будущем. Сербия вложила много времени и сил на реформы, необходимые для приема в ЕС, и эти реформы в интересах ее граждан», — отметила Брнабич.

Напомним, что на саммите Западные Балканы — ЕС в Словении в октябре 2021 года ведущие страны Евросоюза высказались против определения четких сроков для приема стран региона в состав сообщества.