Москва, 6 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Политические круги Польши считают, что наступил самый удачный момент для достижения полной победы над Россией, заявил 6 мая посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире канала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его мнению, в Польше наблюдается эйфория и убеждение в том, что Россия изолирована, а весь Запад сплочён против неё.

«В политическом классе сейчас присутствует в очень значительной мере эдакая эйфория, представление о том, что вот наконец-то пришёл момент для окончательного и бесповоротного сведения счетов с Россией, потому что якобы сейчас Россия осталась в изоляции, Запад беспрецедентно сплочён, Украина готова сражаться», — рассказал Андреев.

Российский дипломат подчеркнул, что у польских правящих кругов очень сильна иллюзия, что «шансы наконец-то окончательно победить Россию достаточно высоки».