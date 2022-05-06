Россошь, Воронежская область, , 18:08 — REGNUM Проверку по факту появления видеоматериала с массовой дракой, якобы произошедшей в Россоши Воронежской области, проведёт полиция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полиция Мвд.рф

«Сообщений по данному факту в ОМВД России по Россошанскому району не поступало. Вместе с тем, по факту размещения в сети Интернет данного видеоматериала будет проведена проверка», — сообщил собеседник агентства.

Ранее телеграмм-канал Baza сообщил о том, что утром 1 мая у кафе «Якорь» произошла драка с участием «мужчин в военной форме». Видео сняли местные жители — на кадрах видно, что в драке участвуют около десятка человек, некоторые из них действительно одеты форму, похожую на военную. Причины драки неизвестны.