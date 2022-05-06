Москва, , 18:05 — REGNUM На два месяца арестовал суд в Москве гражданина России Виталия К. по делу о государственной измене, сообщили 6 мая в пресс-службе Лефортовского районного суда.

Лефортовский районный суд Москвы Lefortovsky.msk.sudrf.ru

В отношении российского гражданина суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток — до 5 июля 2022 г.

Материалы дела засекречены. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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