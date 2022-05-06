Курган, , 18:01 — REGNUM В Курганской области авиационной технике дали разрешение работать на пожарах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России

«Сегодня складывается сложная погодная обстановка. Только что дали разрешение бортам, потому что были сильные порывы ветра, это осложняло ситуацию», — рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Рослесхоза Сергей Куплевацкий.

Напоминается, что к тушению пожаров в Курганской области привлечены два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а для патрулирования с воздуха привлекается судно АН-2 ООО «АК Сибиа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области 6 мая объявлена эвакуация трёх населенных пунктов и двух садовых товариществ из-за разгоняемого ветром пожара.

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