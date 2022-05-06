В Курганской области подняли авиацию на тушение пожаров
Курган, 6 мая, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Курганской области авиационной технике дали разрешение работать на пожарах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Сегодня складывается сложная погодная обстановка. Только что дали разрешение бортам, потому что были сильные порывы ветра, это осложняло ситуацию», — рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Рослесхоза Сергей Куплевацкий.
Напоминается, что к тушению пожаров в Курганской области привлечены два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а для патрулирования с воздуха привлекается судно АН-2 ООО «АК Сибиа».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области 6 мая объявлена эвакуация трёх населенных пунктов и двух садовых товариществ из-за разгоняемого ветром пожара.