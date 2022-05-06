Белгородский район, Белгородская область, 6 мая 2022, 17:58 — REGNUM Большую часть жителей приграничной Нехотеевки перевезли в безопасное место, в селе остались чуть менее 30 человек, сообщил 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона приехал в обстрелянное село и осмотрел разрушенные дома. Повреждено пять домовладений, подрядная организация определена, однако восстановительные работы начнутся только тогда, когда власти будут уверены в полной безопасности строителей.
Как сообщало ИА REGNUM, Нехотеевка подверглась очередному обстрелу со стороны Украины 5 мая.
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