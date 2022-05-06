Белгородский район, Белгородская область, , 17:58 — REGNUM Большую часть жителей приграничной Нехотеевки перевезли в безопасное место, в селе остались чуть менее 30 человек, сообщил 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждённый дом в Нехотеевке Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона приехал в обстрелянное село и осмотрел разрушенные дома. Повреждено пять домовладений, подрядная организация определена, однако восстановительные работы начнутся только тогда, когда власти будут уверены в полной безопасности строителей.

«Сейчас гарантировать это не можем. В населённом пункте на сегодняшний день осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей мы уже вывезли в безопасное место. Вот и сегодня, при объезде территории, ещё две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Нехотеевка подверглась очередному обстрелу со стороны Украины 5 мая.

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