Белгородский район, Белгородская область, 6 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Большую часть жителей приграничной Нехотеевки перевезли в безопасное место, в селе остались чуть менее 30 человек, сообщил 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённый дом в Нехотеевке

Глава региона приехал в обстрелянное село и осмотрел разрушенные дома. Повреждено пять домовладений, подрядная организация определена, однако восстановительные работы начнутся только тогда, когда власти будут уверены в полной безопасности строителей.

«Сейчас гарантировать это не можем. В населённом пункте на сегодняшний день осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей мы уже вывезли в безопасное место. Вот и сегодня, при объезде территории, ещё две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Нехотеевка подверглась очередному обстрелу со стороны Украины 5 мая.