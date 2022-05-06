Калуга, , 18:03 — REGNUM 6 мая в Калужской областной филармонии состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 77-й годовщине Великой Победы.

В Калуге прошел концерт, посвященный годовщине Победы Пресс-служба правительства Калужской области

Участие в нем приняли: губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, депутаты Государственной думы РФ, члены регионального правительства, представители территориальных подразделений федеральных органов власти, военнослужащие, ветераны, труженики тыла и жители областного центра.

Поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, калужан и гостей города с праздником, Владислав Шапша отметил: «С нашей земли ушли на фронт 175 тысяч человек, а вернулись менее 40 тысяч. Мы помним рассказы ветеранов, их воспоминания, которыми они делились с нами школьниками. В их рассказах внешне не было ничего героического. Но была боль, была горечь, была Победа. Сегодня всего лишь 209 живых свидетелей тех времен живут в Калужской области. Уже некому рассказывать нынешним школьникам о том, что это была за война. Так что же, теперь забыть этот большой подвиг великого народа?! Забыть все это — значит предать. Этого многие бы хотели…».

Губернатор обратил внимание на то, что украинский народ попытался стереть из своей памяти события тех дней. «Убрали книги с полок, убрали памятники и на этой почве начал возрождаться нацизм. То, с чем боролись наши отцы и деды, вдруг оказалось рядом с нами. И сегодня наши солдаты и офицеры вынуждены с оружием в руках вновь защищать эту землю и вновь бороться с этой заразой», — сказал он о происходящем на Украине, в ДНР и ЛНР.

«Я знаю точно, что мы победим! И вновь будет мир, светлое небо, улыбки на лицах. И все мы будем уверены в своем будущем. Наш народ-победитель всегда стоял за правое дело, всегда стоял за справедливость. Так будет и сегодня: мы победим. «Ура!» — народу-победителю. Слава — великой России!», — завершил Владислав Шапша свое поздравление.

Память павших в боях защитников Отечества почтили минутой молчания.

В концертной программе приняли участие: оркестр русских народных инструментов им. Е. М. Тришина и солисты Калужской областной филармонии, хоровые коллективы калужских ДШИ, а также ансамбль «Веселая компания» центра «Созвездие»