Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM За первый квартал 2022 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 518,2 тысячи квадратных метров жилья. Об этом говорится в ежеквартальном отчёте, подготовленном аналитиками Нижегородстата.

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В статистическом ведомстве отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель вырос на 33,3%.

По вводу жилых домов Нижегородская область занимает пятое место в России.

Лидирующие позиции удерживают Татария, в которой за январь–март текущего года достроили 915 тысяч квадратных метров жилья, Башкирия — 833,5 тысячи квадратных метров и Пермский край — 583,7 тысячи квадратных метров.