Москва, , 18:11 — REGNUM В Сети огласили затраты певца Филиппа Киркорова на празднование своего 55-летия. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Светские хроники»‎ 6 мая.

Филипп Киркоров Okras

Так, организация торжества обошлась музыканту в $555 тыс. Примечательно, что общее количество гостей на мероприятии также составило 555.

Ранее Филиппа Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих. Во время сольного концерта артист танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которых была «распята» актриса.

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