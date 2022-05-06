Бишкек, 6 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. На Братском кладбище в столице Киргизии состоялся митинг-реквием, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 6 мая.

Память

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства столичного муниципалитета и районного совета ветеранов, а также военнослужащие национальной гвардии республики.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу павших советских воинов.

«На Братском кладбище похоронены 248 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные на восстановление в Киргизскую ССР, но, к сожалению, не дожившие до мирного времени», — пояснили в муниципалитете.