Бухарест, 6 мая 2022, 17:51 — REGNUM Официальный Бухарест намерен выделить дополнительные средства на обеспечение территориальной целостности и государственной безопасности Молдавии. Об этом 6 мая со ссылкой на заявление президента Румынии Клауса Йоханниса сообщает «Румынское телевидение».
Согласно официальной информации, свое заявление Йоханнис сделал в ходе сегодняшнего телефонного разговора со своей молдавской коллегой Майей Санду.
Какая именно сумма будет представлена румынской стороной Кишиневу, не сообщается. По некоторым данным, речь идёт о $290 млн безвозмездной помощи.
Читайте ранее в этом сюжете: Санду назвала условие для присоединения Молдавии к Румынии