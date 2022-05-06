Бухарест, , 17:51 — REGNUM Официальный Бухарест намерен выделить дополнительные средства на обеспечение территориальной целостности и государственной безопасности Молдавии. Об этом 6 мая со ссылкой на заявление президента Румынии Клауса Йоханниса сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, свое заявление Йоханнис сделал в ходе сегодняшнего телефонного разговора со своей молдавской коллегой Майей Санду.

Клаус Йоханнис «Румыния заинтересована в европейском курсе развития Кишинева, и будет делать все возможное для того, что Республика Молдова стала частью ЕС».

Какая именно сумма будет представлена румынской стороной Кишиневу, не сообщается. По некоторым данным, речь идёт о $290 млн безвозмездной помощи.

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