Тамбов, 6 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 мая выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 937 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 111 тыс. 409 пациентов, в том числе 94 — за последние сутки.

За весь период скончались 2394 человека. Подтвержден один новый летальный случай.