Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отправится с официальным визитом в Турцию, где она посетит турецко-сирийскую границу, сообщают 6 мая местные СМИ.

Турция, США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Визит американского дипломата продлится два дня, с 8 по 9 мая. За это время она посетит КПП «Джилвегезю» в провинции Хатай, через который в Сирию проходит жизненно важная гуманитарная помощь.

Отмечается, что представитель США планирует лично ознакомиться с ситуацией на границе с Сирией и приложить усилия для открытия других КПП.

При этом она указала, что открытие КПП «также отвечает интересам России», и США надеются, договорившись с Москвой, продлить срок действия резолюции Совбеза ООН, касающейся поставок гуманитарной помощи через КПП на границе с Сирией.