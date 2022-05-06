Москва, , 17:44 — REGNUM Запад может пойти на провокацию с применением ядерных боезарядов на Украине, чтобы обвинить Москву в использовании оружия массового поражения. Об этом 6 мая заявил официальный полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

По его словам, на Украину поставлены специальные гаубицы, которые Киев уже применяет в Донбассе. Но главная проблема в том, что подобное вооружение способно стрелять специальными ядерными снарядами сверхмалой мощности.

«Я не исключаю, что такого рода заряды к пушке уже есть на Украине. И я не исключаю, что американцы могут их запустить», — сказал Мирошник.

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