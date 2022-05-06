Вашингтон, 6 мая 2022, 17:45 — REGNUM Северокорейскому руководству следует изменить свою политику в сторону диалога с США, соблюдения резолюций СБ ООН и отказа от незаконной деятельности в киберпространстве, говорится в опубликованном 6 мая заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Комментируя введение минфином США санкций в отношении биткоин-миксера Blender. io за его использование северокорейскими хакерами, Блинкен заявил:
Он добавил, что при этом Вашингтон намерен и дальше вести борьбу с «противоправной деятельностью» Пхеньяна в киберпространстве. Как и с нарушениями властями республики резолюций СБ ООН, в частности, по ядерной программе.
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