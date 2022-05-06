Киров, , 17:40 — REGNUM В ходе специальной военной операции России на Украине погиб доброволец казачьего отряда «Дон» Сергей Воронков. Вахмистр представлен к ордену Мужества посмертно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Союзе казаков-воинов России и зарубежья.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Кировский казак героически погиб 25 апреля. В ходе прямого боестолкновения он заметил группу украинских националистов, пытающихся обойти группу российских военнослужащих с фланга. Скрытно переместившись на край фланга, казак отразил нападение вражеской группы. Однако место нахождения бойца было обнаружено, и он был накрыт плотным минометным огнём.

Сергей Воронков представлен к государственной награде. Посмертно.