Киров, 6 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции России на Украине погиб доброволец казачьего отряда «Дон» Сергей Воронков. Вахмистр представлен к ордену Мужества посмертно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Союзе казаков-воинов России и зарубежья.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Кировский казак героически погиб 25 апреля. В ходе прямого боестолкновения он заметил группу украинских националистов, пытающихся обойти группу российских военнослужащих с фланга. Скрытно переместившись на край фланга, казак отразил нападение вражеской группы. Однако место нахождения бойца было обнаружено, и он был накрыт плотным минометным огнём.

Сергей Воронков представлен к государственной награде. Посмертно.