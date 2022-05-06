Нижний Новгород, 6 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Жителя Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности за публикацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображений с нацистской символикой. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Greatlakescomputer.com Штраф

Полицейские составили в отношении нижегородца административный протокол за использование экстремистских изображений.

Советский районный суд столицы Приволжья признал его виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 2 тысяч рублей.