Киев, , 17:34 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины и министерство инфраструктуры и развития Польши введут предельно простые правила для международных перевозок бензина и иного топлива, сообщает 6 мая пресс-служба украинского ведомства.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что причиной такого решения стали российские ракетные удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины.

«Ракетные удары РФ по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды министерства инфраструктуры в этих условиях — полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, для упрощённого въезда на территорию Польши перевозчикам топлива надо заполнить установленную форму регистрации не позже, чем за сутки до пересечения границы.

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