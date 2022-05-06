Киев, 6 мая, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Министерство инфраструктуры Украины и министерство инфраструктуры и развития Польши введут предельно простые правила для международных перевозок бензина и иного топлива, сообщает 6 мая пресс-служба украинского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Отмечено, что причиной такого решения стали российские ракетные удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины.

«Ракетные удары РФ по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды министерства инфраструктуры в этих условиях — полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, для упрощённого въезда на территорию Польши перевозчикам топлива надо заполнить установленную форму регистрации не позже, чем за сутки до пересечения границы.