Калуга, , 18:00 — REGNUM В музее истории управления МВД России по Калужской области 6 мая начала работать фотовыставка «Истории Победы». Экспозиция приурочена к 77-годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне и представляет собрание фотоизображений памятных монет Банка России, посвященных подвигу советского народа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отделение по Калужской области главного управления Банка России.

Фотовыставка памятных монет Банка России «Истории Победы» Отделение по Калужской области Главного управления Банка России

Первыми посетителями выставки стали учащиеся калужской гимназии №19. Представитель калужского отделения Банка России Татьяна Зубова рассказала гимназистам о том, что память о ключевых военных событиях сохраняется в том числе талантами мастеров-медальеров, создающих настоящие скульптурные произведения малых форм. История о тяжелейших испытаниях и славе народа-победителя запечатлена на многих монетах, выпускать которые начал еще Госбанк СССР. Первая советская юбилейная монета была отчеканена в 1965 году — к 20-летию Победы. Это 1 рубль с изображением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Выпущенная огромным тиражом, 60 миллионов штук, она стала символом Победы и была почти в каждой советской семье. К настоящему времени выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и памятным датам Великой Отечественной войны — от простых «юбилейных» рублей до коллекционных редкостей.

На выставке посетители увидят 19 увеличенных высококачественных фотоизображений российских монет. На памятных монетах отражены ключевые этапы войны: танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва, водружение советского знамени над Рейхстагом, а также воплощены фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина. Под каждым изображением краткий экскурс в историческое событие. Фотовыставка в музее истории регионального УМВД продлится до 31 мая 2022 года.

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