Москва, 6 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В России рост цен на мебель будет замедляться, а по некоторым позициям и снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ зафиксировали спад производства мебели и при этом рост потребительских цен на этот товар.

Aerodesign2000.ru Предметы мебели

«Спрос на рынке мебели действительно сейчас несколько ограничен. Не только снижением реальных доходов, но и инвестиционной позицией большинства жителей РФ, — сказала Лебединская. — Но рынок — это не только спрос, но и предложение. Оснований для паники нет. Рост цен на мебель будет замедляться, а по некоторым позициям и снижаться. Государство старается поддержать мебельщиков. Например, уже заморожены цены на аренду лесных участков на уровне 2021 года, хотя планировалось существенное повышение, приостановлено действие всех дополнительных обременений для лесозаготовителей, в том числе финансовых, увеличен срок заготовки сырья, с определёнными трудностями, но идут поставки фурнитуры из Европы, Турции и Китая».

Как отметила эксперт, в РФ остро стояла проблема производства четырехшарнирных петель, но при содействии Фонда развития промышленности такое производство будет налажено.

«Ещё одно узкое место — поставки меламина. Для решения проблемы импортозамещения необходимо три года, именно столько времени занимает строительство завода. В конце года на начнёт работу «Метафракс» — крупнейший инвестиционный проект по производству аммиака, карбамида и меламина стоимостью 1,2 млрд евро», — уточнила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал о том, что перестройка российского мебельного рынка может сопровождаться временным сокращением предложения и ростом цен на мебель.