Астрахань, , 17:31 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

6 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 255 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 643 человека выписаны после курса лечения, в том числе 16 — за последние сутки.

За весь период скончались 2995 человек. Подтвержден один новый летальный случай.