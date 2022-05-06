В Астраханской области за сутки госпитализированы 17 ковид-пациентов
Астрахань, 6 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Permkrai.ru
Коронавирус
6 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 255 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 112 тыс. 643 человека выписаны после курса лечения, в том числе 16 — за последние сутки.
За весь период скончались 2995 человек. Подтвержден один новый летальный случай.