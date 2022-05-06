Брянск, , 17:32 — REGNUM Проверку законности строительных работ у Свенского монастыря в пригороде Брянска начала районная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Свенский монастырь Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В прокуратуре обратили внимание на информацию в СМИ о строительстве неизвестного объекта в непосредственной близости к монастырю. По результатам проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка и производимого на нём строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на неодобрительную позицию властей, на участке начали заливать сваи.

Свенский монастырь обладает статусом объекта культурного наследия народов РФ федерального значения.

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