Брянск, 6 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Проверку законности строительных работ у Свенского монастыря в пригороде Брянска начала районная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свенский монастырь

В прокуратуре обратили внимание на информацию в СМИ о строительстве неизвестного объекта в непосредственной близости к монастырю. По результатам проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка и производимого на нём строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на неодобрительную позицию властей, на участке начали заливать сваи.

Свенский монастырь обладает статусом объекта культурного наследия народов РФ федерального значения.