Москва, , 17:29 — REGNUM Курс биткоина по отношению к рублю будет падать, поскольку этому способствуют как экономическая, так и политическая ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова, комментируя информацию о снижении котировок биткоина.

Криптовалюта David McBee

«Снижение курса можно объяснить экономической ситуацией в мире, политическими решениями страновых коалиций, действиями регулятора или крупных игроков. Что касается прогноза динамики курса, то здесь все оказывается сложнее, так как приходится учитывать множество факторов, влияющих на котировки биткоина, — сказала Мамедов. — Большей стабильностью отличаются прогнозы локального характера. К примеру, можно спрогнозировать дальнейшее падение курса биткоина по отношению к рублю, поскольку и экономическая, и политическая ситуация в стране этому способствуют. Также многое зависит от решений ЦБ РФ — будет ли биткоин «жить своей жизнью» или будет коррелировать с рублём».

В любом случае, как полагает Мамедова, криптовалюты сохранят свое место на финансовом рынке как безопасный актив, и уже только эта характеристика обеспечит криптовалюте интерес со стороны инвесторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый аналитик Яна Шебалина рассказала, когда начнется новый рост котировок этой криптовалюты.

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