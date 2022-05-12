12 мая 2022 | Время чтения 9 мин

Ольга Демиденко, , 08:00 — REGNUM Хабаровский край, как и весь Дальний Восток Союза Советских Социалистических Республик, находился в годы войны далеко от линии фронта. Но здесь был свой фронт: трудовой. В заводских цехах, в портах, в полях, на рыбацких сейнерах ковалась Победа. Хабаровский край с 1941 по 1945 год строил боевые корабли, боевые самолеты, лил сталь, производил мины, бомбы, снаряды, поставлял войскам тысячи тонн продовольствия.

Мины, изготовленные на Хабаровском автобронетанковом ремонтном заводе №105.1942

Для того чтобы быстро наладить поставки на фронт оборонной продукции, боеприпасов и вооружения, потребовалось в кратчайшие сроки перевести всю промышленность региона на «оборонные рельсы»: мобилизовать все внутренние резервы, разработать колоссальные сырьевые богатства Хабаровского края, быстро организовать перестройку всей жизни на оборонный лад.

Передача подарков Красной Армии.1944

Экономика Хабаровского края полностью была переориентирована не только на военные нужды, но и на создание автономного мощного хозяйства на случай открытия фронта на Дальнем Востоке.

Именно в годы Великой Отечественной войны в Хабаровском крае были созданы с нуля мощные оборонные предприятия. В разы выросла добыча золота, вольфрама, молибдена. В Комсомольске-на-Амуре был введён в эксплуатацию единственный на Дальнем Востоке металлургический завод «Амурсталь», который уже 15 февраля 1942 года дал первую сталь.

В беспрецедентно короткие сроки в крае наладили производство авиабомб, снарядов, мин, минометов. В цехах завода «Дальэнергомаш», отливались корпуса для мин и гранат, детали для танков. С 1942 года завод полностью перешёл на ремонт танков.

Ремонт танков на заводе Дальэнергомаш. 1943

С 5 августа 1941 года Хабаровский завод им. Молотова («Дальдизель») начал производить и ремонтировать артиллерийские системы. За годы войны выпуск оборонной продукции на заводе вырос в 7 раз.

Во время Второй мировой войны основой дальней бомбардировочной авиации считался легендарный самолёт «Ил-4» (до марта 1942 года — ДБ-3Ф). Всего в военные годы было построено 5256 таких самолётов. Половина из них — 2732 самолёта — вышла из цехов Авиационного завода № 126 в Комсомольске-на-Амуре. В июле 1942 года этот завод первым в Хабаровском крае среди промышленных предприятий был награжден орденом Ленина.

Но Комсомольский-на-Амуре Авиационный завод не ограничивался только выполнением государственного задания. За годы войны там построили более десяти «именных» эскадрилий: «Комсомольск», «Хабаровский Комсомол», «Комсомол Колымы», «Сухинический колхозник», «Дальневосточный чекист», «Камчатка фронту» и другие.

Танки, прибывшие в цех Хабаровского автобронетанкового ремонтного завода №105 на ремонт. 1944

Колхозники Хабаровского края только в 1941 году направили на строительство боевых самолётов средства за 36 370 трудодней. Всего к концу декабря было собрано более 20 млн рублей.

Эскадрилью «Хабаровский Комсомол» на фронт по маршруту Комсомольск — Хабаровск — Куйбышевка — Восточная — Чита — Красноярск — Омск — Свердловск — Москва перегоняла группа лётчиков, сформированная из состава 13-го отряда Дальневосточного Гражданвоздухфлота. Он базировался в Хабаровском гидропорту. Командиром группы был Аркадий Иванович Романов.

25 декабря 1941 года взлетели первые девять самолётов, а 29 декабря были отправлены последние самолёты этой эскадрильи.

Передача самолётов эскадрилии. Хабаровский Комсомол

Впоследствии от лётчиков легендарной хабаровской эскадрильи пришло в Хабаровск письмо: «Мы не забудем, что врученные нам машины построены на трудовые рублики дальневосточной молодёжи. Будем беречь машины как зеницу ока и разить врага без промаха в его чёрное сердце».

В Хабаровском крае в годы войны значительно выросло производство морских и речных кораблей. Судостроительный завод Комсомольска-на-Амуре (Амурский СЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. В 1945 году за выполнение заданий Государственного Комитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

У Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре свои герои — фронтовики, герои трудового фронта, память о которых свято чтят те, кто сегодня строит в цехах легендарного завода военные и гражданские корабли.

Подводная лодка «Малютка»

Один из них — Григорий Александрович Малюхов, военный связист, обычный солдат, пошёл на фронт, когда ему едва исполнилось 18 лет. Он оборонял Москву в составе батальона связи 413-й стрелковой дивизии 50-й армии под командованием Георгия Жукова. Свою первую награду, медаль «За оборону Москвы», он получил за бесперебойное обеспечение связи командира дивизии, отсутствие задержек и ошибок при передаче данных.

Григорий Малюхов был награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

В марте 1944 года старший сержант Григорий Малюхов за штурм фашистских укреплений в районе Южного Буга и освобождение от фашистов Николаева получил Благодарность от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, а в апреле того же года ещё одну Благодарность от Главкома — за освобождение Одессы.

Спуск тяжелого монитора

Старший сержант Малюхов в составе Краснознаменной «Брестской» дивизии дошёл до Балтийского побережья Германии.

Трудовой подвиг Григория Малюхова в мирное время не менее грандиозен, чем его военные заслуги. На счету опытнейшего корабела Амурского судостроительного завода — более 50 построенных и переданных военному флоту боевых подводных кораблей. 40 послевоенных лет он строил подводные лодки, в числе которых грозные АПЛ проекта 671РТМ и 971. За трудовые заслуги Григорий Малюхов награжден Орденом Октябрьской революции и медалью «За доблестный труд».

Хабаровский завод им. Кирова вёл сборку тяжёлых мониторов, производил зажигательные бомбы, морские мины, выполнял ремонт и модернизацию кораблей Краснознаменной Амурской флотилии.

В годы Великой Отечественной войны не менее трети квалифицированных рабочих и инженеров хабаровских промышленных предприятий ушли на фронт. На их места встали женщины и совсем молодые люди, порой подростки 14−15 лет. Мальчишки и девочки 14−15 лет, согласно справке исторического архива, составляли до 80% всех работающих. Именно эти дети производили боевые самолёты, строили боевые корабли, делали мины и снаряды — всё для фронта, всё для Победы!

Железнодорожный состав с танками на платформах. Хабаровский край. 1943

Только на завод «Дальэнергомаш» в первые четыре месяца 1941 года было принято 1100 новичков, из них 628 — подростки. Как взрослые, они работали в две смены — дневную и ночную, по 12 часов. Ребята порой сутками не уходили с завода, недоедали, недосыпали, но выполняли срочные фронтовые задания.

Рационализаторы и изобретатели хабаровских заводов за первые три года войны внесли более 9 тыс. предложений, большинство из которых было внедрено в производство и дало более 30 млн рублей экономии государственных средств.

В училищах Хабаровского края всю войну готовили кадры для «оборонки». Всего за военные годы было подготовлено 21,4 тыс. квалифицированных рабочих.

Работая на Победу, Хабаровский край ковал и будущую, мирную жизнь. Несмотря на все трудности военного времени, строились и вводились в эксплуатацию новые промышленные предприятия, заводы, порты. С 1941 по 1945 год в Хабаровском крае были введены в строй 20 новых крупных промышленных объектов. Вводились в строй шахты, нефтепроводы, разрабатывались находившиеся в резерве рудники.

Цех завода им. Кагановича по ремонту танков

В 1942 году в Советской Гавани началось строительство Северного судоремонтного завода, в Комсомольске-на-Амуре был введён в строй нефтеперерабатывающий завод, производивший авиационное и дизельное топливо.

Получать инженерную документацию из центра страны не представлялось возможным. Инженеры Хабаровского края создавали технологии сами.

В крае развернулось движение «двухсотников» и «трехсотников», выполнявших дневную норму на 200% и 300%. Таких уже в конце 1943 года насчитывалось более 18 тысяч.

В газете «Советский патриот» вышла статья о бригаде токарей завода им. Кагановича под руководством Валентины Дроздовой, выполнявшей в день три нормы. Статья нашла широкий отклик — на завод приходили сотни писем с фронта.

Цех завода им. Кагановича по ремонту танков. 1944

Герои Хабаровского края

На фронт из городов, посёлков и сёл Хабаровского края ушли более 90 тыс. человек. 42 из них стали Героями Советского Союза. Дислоцированные в Хабаровском крае воинские части приняли участие в войне против милитаристской Японии.

Хабаровчанин Константин Заслонов с октября 1942 года и до часа своей гибели командовал всеми партизанскими соединениями в зоне Витебска, Орши, Смоленска. В октябре 1941 года Заслонов по собственной просьбе был отправлен в тыл врага в составе группы партизан-железнодорожников. Участники группы Заслонова за три месяца пустили под откос 93 немецких состава. Партизанские соединения под командованием Константина Заслонова наводили на фашистов такой ужас, что даже за мертвого Заслонова была назначена огромная награда.

Константин Заслонов погиб в бою против переодетых в форму Советской Армии двух батальонов РННА (прихвостней фашистов, которых партизаны пытались переманить на свою сторону, что часто удавалось).

Цех по производству боеприпасов Хабаровского автобронетанкового ремонтного завода №105

Для того чтобы даже мёртвый Заслонов не достался гитлеровцам, деревенские жители спрятали его тело в районе деревни Куповать. После войны он был перезахоронен в Орше. В 1943 году Константину Заслонову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Моряк-амурец Николай Голубков совершил свой подвиг 9 августа 1945 года. В ходе десанта в оккупированный японцами китайский город Фуюань Николай Голубков первым ворвался в дзот противника и забросал японцев гранатами, получив при этом смертельные ранения. Николаю Голубкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Хабаровчанин связист Евгений Дикопольцев при форсировании Днепра в 1943 году под шквальным огнём противника ползком добрался до поврежденной линии связи и обеспечил управление командира полка с батальоном. 16 и 17 октября 1943 года Дикопольцев двое суток не отходил от линии связи, рвущейся от беспрерывного обстрела немецкой артиллерией. 17 октября 1943 года связист, гвардии сержант Евгений Дикопольцев был смертельно ранен. Уже теряя сознание, он зажал зубами концы кабеля, даже мёртвым обеспечивая связь.

«Обед для незваных гостей»

Гвардии сержанту Евгению Дикопольцеву было присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно.

В честь воинов, отдавших жизни в борьбе за Победу, в Хабаровске на площади Славы возведен Мемориальный комплекс. На стене комплекса высечены фамилии почти 19 тысяч воинов-дальневосточников.

Оригинал Война: Хабаровский край 1941−1945 гг создан 04.05.2020