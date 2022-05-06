Москва, , 17:26 — REGNUM Наиболее благополучное время для роста биткоина ожидается к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала информацию об очередной просадке котировок биткоина.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«На криптовалютный рынок негативно повлияло повышение ставки ФРС, так как при этом растет доходность банковских депозитов и снижается привлекательность высокорисковых активов. Стоимость биткоина после повышения ставки в марте также опускалась ниже 40 тысяч долларов, — сказала Шебалина. — Аналитики прогнозируют и дальнейшее повышение процентной ставки ФРС до конца года из-за рекордной инфляции, поэтому цена биткоина и других криптовалют может продолжить снижаться. Помимо ужесточения политики ФРС, на стоимости цифровых активов могут сказываться напряженная геополитическая ситуация и экономическая нестабильность».

При этом, как подчеркнула аналитик, падение криптовалют может способствовать крупным покупкам, что поддержит цифровые активы.

«Также позитивно сказаться на стоимости биткоина может тренд легализации цифровых валют в ряде стран, — сказала Шебалина. — Стоит учитывать, что криптовалюта — это спекулятивный актив, который способен не поддаваться прямой зависимости от традиционных экономических факторов, поэтому возможны новые скачки стоимости вплоть до исторических максимумов. При этом более благополучное время для роста биткоина ожидается к концу 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в настоящее время на мировом рынке криптовалют не наблюдается какого-то внятного тренда.

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