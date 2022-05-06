Москва, , 17:25 — REGNUM Перестройка российского мебельного рынка может сопровождаться временным сокращением предложения и ростом цен на мебель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ по итогам марта 2022 года производство мебели упало на 3% в годовом выражении, а потребительские цены на мебельную продукцию в I квартале 2022 года поднялись в среднем на 12,5%.

Мебель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мебель не является предметом первой необходимости, и ее обновление в значительном числе случаев можно отложить. Это побуждает жителей РФ, выбравших стратегию экономии, отложить приобретение нового шкафа или кровати. Исключение — покупатели новостроек, которые не могут долго ждать и покупают мебель, необходимую для жизни, — сказал Цыганов. — С учетом роста доли продаж недорогого жилья и цен на мебель понятен и умеренный рост в бюджетном сегменте рынка мебели на фоне снижения оборотов этого рынка в целом. Существуют и проблемы с импортной фурнитурой, а также с реализацией, связанные с приостановкой деятельности ряда иностранных компаний».

В целом, как полагает Цыганов, эти проблемы должны вызвать структурную перестройку и переформатирование российского мебельного рынка с учетом изменения платёжеспособного спроса, роли крупных торговых центров, появления новых небольших производителей, успешности поиска новых поставщиков необходимой фурнитуры, ее качества и т.д.

«На этот период возможны сокращение предложения и рост цен на мебель, который будет сдерживаться понимаем реальной платежеспособности российских потребителей», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2022 года российский мебельный рынок вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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