Ярославль, , 17:23 — REGNUM В Ярославской области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Лесной пожар yarregion.ru

Указ о введении особого противопожарного режима подписал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Запрет на посещение лесов вводится с 6 мая сроком на 21 день.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с устойчивой теплой погодой. В прошлом году за время прохождения пожароопасного периода было зафиксировано восемь возгораний на территории лесного фонда области. Во всех случаях причина — человеческий фактор, поэтому в регионе также усилен комплекс мер, направленных на профилактику возгораний», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Артем Молчанов.

В лесах запрещается разведение костров, сжигание мусора и твердых бытовых отходов на землях лесного фонда, выжигание пала травы. Штраф за нарушение особого противопожарного режима для граждан составляет до 5 тысяч рублей.