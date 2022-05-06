Вашингтон, 6 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Санкции введены американским минфином в отношении онлайн-сервиса Blender. io, сообщили 6 мая в финансовом ведомстве.

Криптовалюта

Один из самых популярных сервисов микширования биткоин-транзакций якобы используют власти Северной Кореи в целях осуществления «своей вредоносной деятельности в киберпространстве и отмывания украденной виртуальной валюты».

Американский минфин, аргументируя своё решение, сослался на то, что 23 марта хакеры Lazarus Group якобы по заданию северокорейских властей осуществили «крупнейшую на сегодняшний день кражу виртуальной валюты на сумму почти $620 млн из блокчейн-проекта, связанного с онлайн-видеоигрой Axie Infinity».

По версии американских властей, Blender. io обработал свыше $20,5 млн незаконных доходов. Комментируя эти обвинения, заместитель американского министра финансов Брайан Нельсон заявил:

«Мы принимаем меры против противоправной финансовой деятельности КНДР и не позволим, чтобы спонсируемые государством грабежи и его пособники по отмыванию денег остались без ответа».

Он также упомянул, что Blender. io, кроме того, использовали «связанные с Россией группы», использующие вирусы-вымогатели.